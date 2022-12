Impressiona o que ocorreu com jovem que comeu macarrão esquentado um dia depois de comprar

Um jovem quis aproveitar o resto de um macarrão com frango, comprado no dia anterior em um restaurante, e acabou tendo as duas pernas amputadas. As autoridades investigam o caso.

O estadunidense, identificado como JC, tem 19 anos e contraiu uma severa infecção bacteriana devido à comida esquentada ter estragado.

Aos médicos, ele relatou que os primeiros sintomas apareceram após 20h. Dores abdominais, náuseas, vômitos, calafrios, fraqueza generalizada, falta de ar e dor de cabeça foram os primeiros alertas do organismo.

Depois de 05h agonizando, JC percebeu que estava ficando completamente roxo. Diante da gravidade, ele precisou ser encaminhado às pressas ao Hospital Geral de Massachusetts (EUA).

A equipe médica que socorreu o rapaz identificou a falência de alguns órgãos e erupção reticular progressiva, devido à infecção causada pela Neisseria meningitidis , conhecida como meningococo.

Os braços, gargantas e pernas do jovem começaram a necrosar e os médicos conseguiram reverter o quadro a tempo, na parte superior do corpo. No entanto, as pernas e pés de JC precisaram ser amputadas.

O estadunidense contou que um amigo que estava como ele chegou a provar do mesmo macarrão, porém vomitou no mesmo minuto, pois alegou que o gosto estava forte. Logo, conseguiu sair ileso.