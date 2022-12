Irmão de vereador de Jaraguá morre após invadir pista e bater em carro de presidente da Câmara de Goianésia

Um acidente entre dois carros fez uma vítima fatal na noite desta quinta-feira (1º) na GO-080, entre as cidades Jaraguá e Goianésia. Lourival Gonçalves de Oliveira, de 67 anos, dirigia um Fiat Uno e morreu no local. Ele é irmão do vereador Alcion Gonçalves, de Jaraguá.

O condutor do outro veículo, um Toyota/Corolla, era o presidente da Câmara Municipal de Goianésia, Mucio Santana. O parlamentar teve ferimentos leves e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe encaminhou o vereador para o Hospital Regional de Jaraguá, que recebeu alta na sequência. Ele estava com outro passageiro no carro, que não se feriu.

O Portal 6 apurou que Mucio trafegava sentido Goianésia quando o Fiat Uno invadiu a pista contrária. Com isso, os carros colidiram frontalmente, e o veículo da vítima chegou a capotar.

O Samu constatou o óbito de Lourival no local. A pista chegou a ser interditada nos dois sentidos para o atendimento e retirada dos veículos, sendo liberada na sequência. A polícia ainda investiga as causas da batida.