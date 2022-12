Feirão na Grande Goiânia está com roupas de marca a partir de R$ 19,99: “presente de final de ano”

Uma das maiores confecções do Centro-Oeste, o Grupo Sallo está com feirão de fábrica sendo realizado na Grande Goiânia.

São peças masculinas, femininas e infantis a partir de R$ 19,99. Camisetas básicas, jeans, vestidos, roupas infantis e acessórios compõem o mix de produtos disponíveis.

Uma vasta opção para quem quer presentear neste final de ano, com qualidade e sem gastar muito, explica o Grupo Sallo que tem diversos artistas como garotos-propagandas.

“As camisetas são as peças mais buscadas no Feirão. No último final de semana, recebemos um cliente do Pará que comprou mais de 40 peças”, conta Maria Fernanda Bessa, sócia-fundadora.

“Temos percebido um grande movimento de quem quer comprar para presentear neste final de ano, seja no Natal ou amigo-secreto”, completa.

O Feirão do Grupo Sallo acontece de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h; sábados, das 09h às 16h; e aos domingos, das 09h às 14h, na Avenida Eixo Primário Qd 27 Lt 01, Sala 02, Polo Empresarial- Etapa IX, Aparecida de Goiânia.