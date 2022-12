Caiado anuncia pagamento de benefício aos profissionais da educação em Goiás

Professores e servidores administrativos da rede estadual de ensino receberão, a partir deste mês, progressão salarial concedida pelo Governo de Goiás. O anúncio foi feito neste sábado (03) pelo governador Ronaldo Caiado (UB).

Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), mais de 1,7 mil profissionais receberão o acréscimo. Terão direito à promoção os educadores e trabalhadores da área administrativa que autuaram o processo em tempo hábil, conforme plano de cargos e vencimentos.

Para efeito de cálculo, os percentuais a serem incorporados aos professores, na progressão horizontal, chegam a 2,70% e, na vertical, a 20,78%. Para os servidores administrativos, a progressão é a horizontal e os percentuais vão de 2,00% a 68,92%.

Com a progressão vertical, os professores contemplados terão aumento no vencimento com valores de R$ 87,97 a R$ 887,10. Na progressão horizontal professores terão acréscimo de R$ 86,13 a R$ 126,00. Para os administrativos, a progressão horizontal significará aumento entre R$ 39,82 e R$ 1.079,28.

O impacto mensal na folha de pagamento da Educação é de R$ 354,8 mil. Trata-se da terceira vez que a atual gestão concede a progressão. Em 2021, 3.516 professores e servidores da rede estadual foram beneficiados. Em julho de 2022, foram concedidas 7.318 promoções funcionais.