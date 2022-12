Concurso em Goiás com salários que vão de R$ 7 mil a R$ 14,2 mil tem inscrições abertas na segunda (05)

As inscrições para o concurso público do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás (18ª Região) têm início nesta segunda-feira (05), a partir das 10h. São 24 vagas para os cargos de técnico e analista.

Os candidatos podem se inscrever no certame até às 14h do dia 04 de janeiro de 2023. Além das oportunidades de chamamento imediato, haverá formação de cadastro de reserva.

As vagas para são para profissionais de níveis médio e superior de escolaridade. Os salários ofertados variam entre R$ 7.591,37 e R$ 14.271,70.

As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas, responsável pela organização do concurso. A taxa para concorrer ao processo seletivo é de R$ 70 para a função de técnico e de R$ 90 para a de analista.

Os candidatos que tiverem dúvidas sobre o edital também podem solicitar informações pelo e-mail [email protected]. As provas objetivas e discursivas devem ser realizadas em 12 de fevereiro de 2023.