Desde quando os homens passaram a ter trabalhos mais formais o terno e gravata se tornaram seus maiores aliados, não é mesmo?

Todavia, com o passar do tempo especialistas em moda criaram designs diferentes para esse clássico look. Bom, foi pensando nisso que hoje trouxemos algumas maneiras de amarrar uma gravata!

Estas são as melhores maneiras de amarrar uma gravata e pouca gente sabe:

Nó Francês

Também conhecido como “Quatro na mão”, essa é uma forma muito fácil e comum de ajeitar a gravata. Para isso, comece com o lado largo da gravata à direita.

A primeira coisa é cruzar o lado grosso sobre a ponta mais fina. Veja bem: você deve girá-lo completamente para que a ponta grossa volte para a direita, mas por baixo.

Em seguida, cruze a parte grossa de volta sobre o primeiro laço, quando chegar na parte de trás, levante a ponta e cruze-a na frente do nó.

Por fim passe a ponta por baixo do último círculo que você fez e aperte o nó puxando suavemente e ajuste para alinhar com a gola da camisa.

Nó simples

Essa é uma versão mais sucinta do francês. Assim, comece com as pontas da gravata do avesso, ou seja, com as costuras voltadas para cima. Inclusive, o lado grosso para a direita é sempre mais comprido que o lado fino.

Depois disso, cruze a ponta grossa atrás da ponta fina e depois para a direita, de modo que, ao passar na frente, fique visível a parte da frente do tecido. Agora, passe a ponta grossa por trás e pelo centro do nó, em direção ao pescoço.

Por fim, traga a ponta para baixo atrás do tecido que você acabou de enrolar na ponta fina e puxe suavemente para apertar o nó e resolvê-lo.

Nó meio Windsor

Esse tipo de nó é muito usado no campo profissional. Para fazer o lado grosso da gravata fica para a esquerda e mais comprido do que o lado pequeno.

Em seguida, cruze a ponta grossa sobre a pequena. Agora, atravesse-o novamente, desta vez por trás, para que ele volte para a esquerda.

Depois disso, pegue a ponta e traga-a em direção ao pescoço, na frente do laço.

Aliás, você deve cruzar o ponto de volta, pelo centro. Então, você pega a ponta grossa para que ela cruze na frente e acima do nó, deve ficar do lado esquerdo.

Por fim, cruze-o para frente e para trás pelo centro do nó, passe a ponta grossa pelo pedaço de tecido que cruza o nó horizontalmente e puxe suavemente e acomode.

Nó de windsor

Por último, essa é a forma mais difícil, que exige mais paciência. Para fazer ele o lado grosso da gravata fica para a esquerda e mais comprido do que o lado pequeno.

Assim, cruze a ponta grossa sobre a pequena. Agora, em vez de enrolá-lo ao redor da ponta fina, você vai cruzar a ponta grossa atrás do nó.

Logo, com a ponta grossa na frente do nó, você vai cruzá-lo por trás, para que ele volte para o lado esquerdo.

E então, enrole-o à volta do pescoço do lado esquerdo (os mesmos movimentos do ponto 3) e cruze a ponta grossa pela frente do nó.

Por fim, leve-o em direção ao pescoço, atrás do nó, faça-o passar por baixo do tecido que está na frente do nó e puxe suavemente e coloque-o no pescoço.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!