Um jovem de 22 anos morreu após ser esfaqueado no peito, na noite deste sábado (03), durante uma briga de bar, em Aparecida de Goiânia.

O Portal 6 apurou que ele estava com a namorada no momento do crime. Outro homem teria importunado a mulher, dando início a uma discussão.

O tio do rapaz acabou entrando na confusão e desferiu um golpe de faca contra o peito da vítima. Inconsciente e sangrando, ele foi levado para a UPA Geraldo Magela, no setor Parque Flamboyant, onde não resistiu e veio a óbito.

A Polícia Militar (PM) interrogou a namorada, que indicou o endereço do sobrinho do suspeito. O jovem confirmou o relato e o pai dele indicou onde o suposto autor do ataque estava.

Ao ser localizado, o homem confessou o homicídio. A faca teria sido dispensada próximo ao local do crime. Ele, o sobrinho e a namorada da vítima foram encaminhados para a Central de flagrante de Aparecida de Goiânia.