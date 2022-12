O que já se sabe sobre goiano que sumiu no mar após salvar filho de afogamento na Bahia

Danilo Torrano, de 36 anos, está desaparecido desde sábado (03), quando sumiu no mar após salvar o filho de afogamento, na praia de Guarajuba, em Camaçari, na Bahia.

Morador de Trindade, o consultor financeiro estava em viagem com esposa, filhos e amigos. Logo após o afogamento, bombeiros foram mobilizados para as buscas e seguem em força tarefa para tentar encontrá-lo.

Por volta das 17h30 de sábado, eles decidiram entrar no mar. No entanto, o tempo começou a fechar, deixando as ondas mais fortes e grupo cada vez mais distante da areia.

Inicialmente, ele se preocupou em puxar os filhos para a beira da praia. As crianças e os amigos conseguiram se salvar, mas ele sumiu.

Turistas presentes no local relataram que Danilo Torrano percebeu que ele e o filho estavam sendo arrastados para dentro do mar. Teria sido este o momento que o goiano soltou a mão da criança e desapareceu.

Em nota, a Prefeitura de Camaçari informou que salva vidas ficam na praia até às 17h, mas que eles foram mobilizados assim que avisados sobre o desaparecimento.

Em recente nota, o Corpo de Bombeiros da Bahia informou que montou uma força-tarefa para encontrar Danilo Torrano.