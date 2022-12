Homem esfaqueia o próprio pai durante briga em Anápolis

Um homem, de 42 anos, esfaqueou acidentalmente o próprio pai, de 62, durante uma confusão. O crime aconteceu na noite deste domingo (04), em Anápolis.

A sobrinha do autor estava no local e relatou para a polícia que o tio chegou na residência com um desconhecido e chamou o avô dela, a vítima, para fora.

Durante uma discussão, o homem entrou na residência pegou uma faca e, em seguida, perfurou o pai acidentalmente, na tentativa que acertar o outro desconhecido, que também foi ferido.

Segundo a Polícia Militar, o autor estava alterado, visivelmente bêbado e com indícios de ter se envolvido em uma briga física.

O idoso foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA). Segundo a unidade, o paciente está estável e consciente.