Japão x Croácia ao vivo para todo o Brasil – Veja onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta segunda-feira (02), às 12h, Japão e Croácia se enfrentam pela quinta partida desta fase de oitavas de final da Copa do Mundo 2022. O vencedor pode enfrentar a seleção brasileira que joga logo mais contra a Coreia do Sul.

Os japoneses querem continuar fazendo história neste Mundial. Na fase de grupos conseguiram se classificar em um grupo que contava com as poderosas seleções da Espanha e Alemanha. E não bastasse esse feito, o time japonês ainda conseguiu o feito de terminar a chave em primeiro lugar (com espanha em segundo e Alemanha fora).

Do outro lado, os croatas tentam repetir a última copa e crescer durante o mata a mata. Em 2018, os europeus foram vice-campeões para a França. Na fase de grupos a vida não foi fácil. Classificaram-se somente na última rodada em um duelo difícil contra a Bélgica.

Prováveis escalações



Japão: Gonda; Itakura, Yoshida, Taniguchi e Junya Ito; Morita, Ao Tanaka e Nagatomo; Doan, Kamada e Maeda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Brozovic, Kovacic e Modric; Kramaric, Livaja e Perisic. Técnico: Zlatko Dalić.

Quem apita?

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Corey Parker (EUA) e Kyle Atkins (EUA)

Quarto árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Onde assistir?

A transmissão da partida será realizada pela Rede Globo na TV aberta e pelo SPORTV na TV fechada. Também será possível assistir o embate de graça através do GloboPlay.