Motorista morre após grave acidente após colisão frontal entre dois carros na BR-153

Um homem, de 51 anos, morreu em um grave acidente envolvendo dois veículos de passeio no fim da madrugada desta segunda-feira (05).

A colisão frontal ocorreu no km 135 da BR-153 sentido Goiânia-Anápolis, próximo ao condomínio Aldeia do Vale.

Como é uma pista de via única, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tampouco a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) – que já descolaram para o local – explicaram como teria sido a dinâmica do acidente.

Entretanto, já se sabe que o motorista do carro, um homem de 51 anos, morreu no local. A motorista do outro carro, uma estudante de medicina, de 25 anos, sofreu apenas lesões leves.

Pelas imagens, um dos carros foi parar no guard rail enquanto o outro, foi deslocado para o trecho mais direito da pista. Ambos tiveram a frente bastante danificada.

O trânsito no local está lento, já que o trecho está interditado parcialmente.