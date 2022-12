Mulher que engravidou após trair namorado com o vizinho recebe conselho para tomar decisão

Uma mulher escreveu à uma colunista do jornal The Sun, que opina sobre problemas interpessoais, sobre como está indecisa diante da confusão em que se meteu.

Ela, que preferiu não se identificar, explicou que tem um namorado, de 27 anos, e vive atualmente com os pais em um bairro bem familiar.

A mulher contou que o parceiro está fora da cidade há dois meses e, neste período, muita coisa aconteceu. Inclusive, um romance extraconjugal com o vizinho.

O caso seria o menor dos problemas se o ciclo menstrual dela estivesse em dia. Porém, a amante percebeu uma enorme diferença no corpo e fez um exame, detectando a gravidez.

Agora, ciente que o pai do filho que espera é o vizinho – um médico, casado, de 52 anos, e com filhos da idade da jovem – ela teme pelo o que pode acontecer.

A grávida disse à colunista que não sabe como prosseguir. Ela alegou estar dividida entre contar ao vizinho a verdade ou mentir ao noivo que o bebê seria dele.

Veja o relato

“Meus pais estavam comemorando o aniversário de casamento com alguns amigos, durante um almoço. Os vizinhos estavam lá. Eu estava cortando pão e cortei os meus dedos. Nosso vizinho pegou sua jaqueta e me levou para uma sala de cirurgia para dar os pontos, pois é médico”, iniciou o desabafo.

“Em suas instalações, eu desmaiei. Quando me virei ele estava me segurando e era adorável. Depois de dar os pontos, coloquei meus braços em volta do pescoço dele para agradecê-lo e o beijei. E foi aí que iniciamos o romance”, continuou.

Ela explicou que eles têm se visto sempre e foi assim que percebeu que poderia estar grávida. Agora, o impasse tem a consumido.

Resposta

A colunista pontuou que a mulher deve refletir sobre a possibilidade de ser mãe solteira, caso o namorado descubra tudo e o vizinho queira preservar a família e ignorar o neném.

Um bom ponto abordado pela profissional do The Sun é que ‘fofocas como essa sempre vazam e não adianta tentar esconder a verdade por muito tempo’.