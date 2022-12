Neste Natal, o Brasil Park Shopping presenteia clientes com sorteio de um Tracker 2023 e deliciosos panettones Havanna

Nada melhor que fazer suas compras de Natal e ainda ser presenteado: entre os dias 29 de novembro e 31 de dezembro de 2022, visitantes podem participar da promoção Compre, Ganhe e Concorra.

A cada R$ 100 em compras, os clientes recebem um cupom eletrônico para concorrer a um SUV Tracker 2023, lançamento do ano, na cor prata. E com R$ 400 reais em compras ganham um delicioso Panettone Havanna Dulce de Leche 500g.

A retirada do panettone é realizada no lounge de trocas, localizado no 2º piso, e a participação é limitada a um brinde por CPF. A promoção vai até o dia 31 de dezembro ou enquanto durarem os estoques. O sorteio ocorrerá no dia 04 de janeiro, pela Loteria Federal, e o resultado será divulgado no site e nas redes sociais do Brasil Park Shopping.

As trocas das notas fiscais serão feitas exclusivamente pelo app Brasil Park Shopping. Baixe o aplicativo, disponível gratuitamente para Android e IOS, e faça o cadastro.

SERVIÇO: Natal no Brasil Park Shopping

Período: De 29 de novembro a 31 de dezembro de 2022.

Como trocar as notas fiscais: Aplicativo Brasil Park Shopping

Mecânica da Promoção: A cada R$100 em compras, clientes podem trocar suas notas no aplicativo Brasil Park Shopping e ganhar um cupom eletrônico para concorrer a um Tracker 2023. E a cada R$400 levam como brinde 01 panettone Havanna Dulce de Leche 500gr. Trocas limitadas a um brinde por CPF. O lounge de trocas para retirada está localizado no 2° piso, em frente a Vivara.

Data do Sorteio: 04 de janeiro de 2023

Confira o regulamento e outras informações em

https://www.brasilparkshopping.com.br

Serviços do Brasil Park Shopping:

Site: www.brasilparkshopping.com.br

Redes Sociais: Instagram | Facebook

Informações: (62) 3701.2250