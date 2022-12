Qualquer eletrodoméstico precisa de manutenção, logo, com a máquina de lavar não seria diferente, principalmente, quando se trata dos fiapos.

Aqueles temidos pelinhos que grudam na parte interna do aparelho e que acabam contaminando outras roupas.

A real é que essas plumas se acumulam justamente porque saem das peças de roupa, mas o que acontece é que, caso não haja uma manutenção correta, essas penugens voltam para as roupas, fazendo um ciclo interminável.

E cai entre nós, é chato para caramba ver nossas peças de roupas preferidas com fios grudados no tecido.

Bom, mas saiba que tem como tirar esse acúmulo de sujeira do tambor da sua máquina!

Saiba como tirar os fiapos da máquina de lavar para não estragar as roupas:

Existe um método muito simples para fazer essa manutenção da sua lavadora e se livrar de vez dos pelinhos.

Para isso, primeiro verifique se sua máquina possui um filtro para coleta de fiapos. Geralmente, esse dispositivo fica no centro do tubo do agitador, próximo ao topo dele ou perto da mangueira de drenagem.

Em outros modelos, esse filtro pode ficar na parte de metal do aparelho.

Bom, mas nossa recomendação é que você pesquise bem para descobrir onde fica o filtro da sua máquina.

Bom, feito isso, use uma esponja ou um pano ligeiramente úmido para remover gentilmente os fiapos do filtro. Use um pente velho para tirar aqueles fios mais difíceis.

Depois disso, faça a mesma coisa para higienizar o agitador e tirar qualquer fiapo visível.

Agora, solte a mangueira de drenagem da parte de trás da máquina e lave-a com água. Quando terminar, conecte a mangueira de volta no lugar.

Por fim, inicio qualquer ciclo de lavagem na sua máquina, sem colocar nenhuma peça de roupa.

Assim, no lugar de usar sabão de lavar roupas, adicione 250 ml de vinagre branco para o ciclo. Esta substância desprende qualquer resíduo que ainda esteja presente.

Logo, sua máquina de lavar vai estar 100% higienizada e livre de fiapos.

