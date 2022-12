Sicredi Celeiro Centro Oeste se prepara para chegada em Niquelândia

Presente em 21 municípios e atuando em 30 agências localizadas por Mato Grosso do Sul e Goiás, a cooperativa de crédito Sicredi Celeiro Centro Oeste planeja inaugurar seu primeiro escritório de negócios em Niquelândia, na região norte do Estado. A ação é uma investida da instituição visando interiorizar o atendimento aos produtores rurais, além de ampliar a rede de associados.

Entre as primeiras iniciativas, na quarta-feira (30/11), os dirigentes da cooperativa estiveram em Niquelândia para conversar com o presidente do Sindicato Rural e da Associação Comercial da cidade. Lideranças e associados Sicredi da região de Uruaçu também integraram a agenda, que deverá se intensificar nos próximos meses com o objetivo de montar uma comissão e iniciar as atividades na região o mais breve possível.

Segundo o diretor executivo da Sicredi Celeiro Centro Oeste, Eduardo Duarte Gonçalves, a expectativa é inaugurar o escritório de negócios já no primeiro semestre de 2023. “Niquelândia é o maior município goiano em extensão e uma área repleta de possibilidades para o investimento. Entendemos como uma grande oportunidade ampliar o nosso alcance ao oferecermos soluções financeiras completas e um atendimento inovador aos padrões”, afirmou o representante.

Para o presidente do Sindicato Rural da Cidade de Niquelândia, Diego Coelho, um novo ponto da Sicredi Celeiro na cidade abre as portas para o desenvolvimento. “Será mais um ganho para o setor produtivo da cidade nos mais diferentes segmentos, sem contar os estímulos dos programas sociais da instituição. Sabemos ainda, do potencial de alavancar a qualidade de ensino, aliando teoria e prática dos benefícios de um movimento cooperativista. Entendemos que as crianças poderão no futuro ser um amplificador dos nossos valores”, explicou Diego.

Já para Fernanda Melo, presidente da Associação Comercial e Industrial de Niquelândia e vice presidente do Sindicato Rural, a chegada da cooperativa significa a entrada de novas potencialidades. “Estamos com expectativas muito boas. Com a correria do dia a dia, a necessidade de ser sempre melhor e a corrida rumo à tecnologia, precisamos de um suporte à altura de nossas necessidades, e ter um parceiro que entenda essa dificuldade e resolva nossos problemas sem tanta burocracia, com uma linguagem simples e principalmente com um atendimento diferenciado é o principal desejo da população e dos empresários locais”, completou Fernanda.

Representando a Sicredi Celeiro Centro Oeste, a agenda na cidade contou com a participação do diretor executivo, Eduardo Duarte Gonçalves, do gerente regional de desenvolvimento, Edimilson Aparecido dos Santos, e do gerente da agência de Uruaçu, Danilo Pereira Rosa.