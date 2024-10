Outbêco lança novidade para quem busca comida boa, preço acessível e conforto para a família

Restaurante localizado no bairro Jundiaí conta com uma extensa carta de drinks, brinquedoteca e happy hour todos os dias

Publieditorial - 18 de outubro de 2024

Restaurante está localizado no bairro Jundiaí. (Foto: Divulgação)

Para quem busca um local aconchegante, com um cardápio variado e uma comida deliciosa, as notícias são excelentes! Isso porque o restaurante Outbêco, em Anápolis, está com novidade na área.

A partir de agora, todos os domingos o local estará aberto para almoço, com um cardápio extenso, trazendo diversas opções para a família toda.

Assim, os horários de funcionamento da casa passam a ser de terça a sábado, entre 17h e 00h e aos domingos, de 12h às 22h. E, para melhorar, o Outbêco oferece uma variedade de promoções incríveis no Happy Hour, entre 18h e 20h, incluindo chopp e porções acessíveis.

É bom frisar que o restaurante fica localizado no Jundiaí, em frente ao Colégio São Francisco, entregando uma enorme estrutura, brinquedoteca, uma variedade de drinks alcoólicos e não alcoólicos, além de uma série de petiscos deliciosos.

A empresa

A franquia foi idealizada na Pavuna, bairro da zona Norte do Rio de Janeiro, como uma ‘réplica’ do Outback, mas para a população em massa. Com preços mais acessíveis, os primeiros restaurantes começaram a entregar experiência e sabor para os moradores, sem exigir preços tão altos.

Atualmente, o restaurante já se propagou bem, alcançando até Portugal, além dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal e, agora, Anápolis.

Com o sucesso multinacional, no próximo mês também será inauguradas duas novas lojas em Goiás, incluindo a capital.

A ideia é oferecer a melhor qualidade para diversos públicos, sem perder a essência do zelo com a culinária e com o local. Confira!