Governo de Goiás lança Natal do Bem 2024

Evento do Goiás Social será realizado de 14 de novembro a 5 de janeiro; edição deste ano terá roda gigante, mais vagas de estacionamento e novas linhas de ônibus em operação

Publieditorial - 18 de outubro de 2024

Pelo quarto ano consecutivo no CCON, em Goiânia, Natal do Bem tem expectativa de público de 1,5 milhão de pessoas em 53 dias de festa. (Foto: Secom Goiás)

O Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) receberá pelo quarto ano consecutivo o projeto Natal do Bem, uma iniciativa do Governo de Goiás, por meio do Goiás Social. A enorme estrutura será aberta ao público em 14 de novembro, com expectativa de receber 1,5 milhão de pessoas até 5 de janeiro.

O Natal do Bem é considerado o maior projeto gratuito do gênero no Brasil. No espaço, as famílias podem visitar a Vila do Papai Noel e conferir shows de música e dança. Segundo a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), responsável pela programação, os preparativos envolvem mais de 700 colaboradores nas frentes operacional e artística.

Além de brinquedos e estandes de comidas e bebidas, a estrutura montada no CCON, em Goiânia (GO), abriga uma árvore de Natal de 40 metros de altura e, de forma inédita, uma roda-gigante. São mais de 30 mil metros quadrados de atrações, com 2,7 milhões de pontos de luzes e até nevasca artificial.

Visitantes

No ano passado, o Natal do Bem recebeu público de 17 estados e de 90 municípios goianos. Neste ano, para receber o público com mais conforto, todos os espaços terão equipes de apoio à saúde e de segurança. Seis estacionamentos estarão disponíveis com 12 mil vagas rotativas, 5 mil a mais do que em 2023. No transporte público, serão quatro linhas exclusivas, duas a mais do que em 2023.

O Natal do Bem vai funcionar de terça-feira a domingo, das 18h às 23h. Apenas nos dias 24 e 31 de dezembro, o horário será diferente: das 19h até às 21h. Apresentações com cenas teatrais e músicas clássicas de Natal, interpretadas por bailarinos, cantores, acrobatas e artistas circenses ocuparão todos os espaços do complexo. Cerca de 90% dos artistas musicais são residentes em Goiás.

Distribuição de brinquedos

Em outra frente de atuação, o Natal do Bem contemplará ainda a distribuição de 525 mil brinquedos às crianças dos 246 municípios goianos. No dia 15 de dezembro, o Governo de Goiás promoverá um grande evento no Ginásio Goiânia Arena, em Goiânia, para entrega de carrinhos, bolas, bonecas e kits de panelinhas. As crianças assistirão à tradicional chegada do Papai Noel e ao show do cantor Daniel. O investimento é de R$ 17,8 milhões.