Cliente é expulso de supermercado após funcionário flagrar ele tendo atitude proibida

Realizar compras no supermercado é uma atividade corriqueira no nosso dia a dia, mas as vezes o processo de aquisição das mercadorias pode não sair como esperado.

Foi o que aconteceu com um britânico de 49 anos, que foi expulso do estabelecimento, após um funcionário flagrar ele tendo uma atitude proibida e bastante questionável.

Enquanto comprava, o freguês pegou uma bebida alcóolica no supermercado, a abriu e começou a consumir, sem ter pago pelo produto.

A atitude chamou a atenção do funcionário, que foi em direção ao cliente e antes de expulsá-lo disse: “já vimos você aqui antes” e “quero que você saia da loja agora”.

Após diversas tentativas de argumentar, dizendo que não havia feito nada de errado, o freguês pegou a cesta que estava na mão e foi embora.

Por e-mail, ele entrou em contato com a loja, que o respondeu dando razão ao colaborador, dizendo que a atitude pode ser tomada caso eles identifiquem um “comportamento de compra suspeito”.