Ganhou prêmio milionário na loteria e não pensou duas vezes em fazer o que muitos têm vontade: “tchau”

Um casal realizou o sonho que todo apostador de loterias tem ao receber o prêmio de £ 1 milhão (cerca de R$ 6,35 milhões), na Inglaterra.

Terry Kennedy e Kay Yoxall, de 29 e 26 anos, respectivamente, são casados e contaram à mídia local que, por pouco, não perderam a chance de ficar milionários.

O esposo teria comprado o ticket em uma loja e o vendedor da conveniência o ligou para avisar que havia esquecido o papel no balcão.

Depois de resgatar o bilhete e descobrir que teria ficado milionária, a primeira ação da dupla foi preparar as próximas viagens e pedir demissão aos empregos. “Só dissemos tchau!”, explicou Kay.

“Esta vitória é algo que mudou absolutamente nossas vidas para sempre, incluindo a capacidade que nos deu de viajar pelo mundo”, contou Terry.

“É sempre algo que você espera que aconteça com você, mas é apenas um sonho – você acha que é algo que só acontece com outras pessoas – não com pessoas comuns como nós”, completou.

Um ano dos sonhos

O casal atualmente explica como foi vivenciar um ano inteiro somente marcando um checklist na lista de desejos que eles mesmo escreveram.

Nadar com golfinhos e tartarugas, alimentar elefantes, saltar de paraquedas, visitar Las Vegas, Havaí, cruzar o Mediterrâneo e o Caribe foram algumas das experiências de Kay e Terry.

Além disso, juntos, eles decidiram começar a construir a casa dos sonhos – já que o esposo é construtor – e contrataram apenas alguns profissionais para os ajudarem.

O plano é que Kay volte a trabalhar em meados de janeiro, enquanto o marido ficará responsável pela obra da mansão.