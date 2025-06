Você comeu cenoura da forma errada a vida toda; saiba o jeito correto

Tutorial ensinou uma técnica que fez sucesso entre os internautas

Magno Oliver - 18 de junho de 2025

Comer muita cenoura pode causar na nossa pele uma pigmentação amarelada. (Foto: Reprodução)

A cenoura é um alimento muito presente na mesa dos lares brasileiros atualmente. Ela é uma fonte rica em betacaroteno, fibras, potássio, vitamina K e antioxidantes, além de ser boa de comer.

Mas, a pergunta que fica é: como você corta e prepara a sua cenoura para as refeições? Você sabia que um jeito diferente de preparar o alimento viralizou nas redes sociais?

Um vídeo postado na página do Instagram @dicasdisruptivas causou polêmica nas redes sociais ao mostrar um jeito diferente de comer cenouras.

Uma postagem na internet gerou polêmica entre seguidores e mostrou um jeito diferente de preparar a cenoura para a salada ou em alguma receita pro almoço.

Na gravação, a criadora do conteúdo explica que, durante anos, as pessoas comeram cenoura de maneira “errada”, sem perceber um detalhe oculto na estrutura do legume. Em seguida, ela mostra um tutorial simples, porém pouco conhecido para preparar o vegetal de modo mais eficiente.

A filmagem mostra ela pegando uma faca e cortando o talo da cenoura, sendo esta a etapa inicial para comer o vegetal. Em seguida, ela segura o alimento pelas duas pontas, aplica uma leve pressão com as mãos no centro, e revela uma parte até então ignorada por muita gente.

Assim, um núcleo fibroso e mais duro, descrito por ela como “talo rígido interno”, se desprende da cenoura com facilidade. Ela explica que essa parte mais rígida possui textura menos agradável, sabor mais terroso e pode atrapalhar a mastigação em algumas receitas.

Em seguida, recomenda a remoção do talo interno sempre que usar a cenoura crua em saladas, sucos, lanches ou em qualquer preparo que preserve sua textura natural.

Confira o vídeo com o tutorial completo da dica da cenoura:

