Marrocos x Espanha ao vivo – Saiba onde assistir ao vivo

Chegou a hora da grande decisão. No último dia de jogos da fase de oitavas de finais da Copa do Mundo de 2022, a zebra Marrocos enfrenta a toda poderosa Espanha em busca de mais uma vitória heroica no torneio.

Na primeira fase, a invicta seleção africana conseguiu vencer dois de seus jogos e empatou outro. Já os europeus passaram de fase com certa dificuldade. Eles totalizaram 4 pontos com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. A vaga foi decidida no saldo de gols.

A partida das oitavas de final acontece no Estádio Cidade da Educação, a partir das 12h (Horário de Brasília). Quem avançar neste confronto enfrenta o vencedor do confronto entre Portugal e Suíça, que duelam um pouco mais tarde.

O técnico Walid Regragui deve ter a equipe completa para enfrentar os europeus. Com isso, a escalação do Marrocos deve ser a seguinte: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Sahiri; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Também completa, a seleção de Luis Henrique deve ir a campo com os seguintes nomes: Simón, Carvajal, Rodri, Laporte e Alba; Busquets, Gavi e Pedri; Asensio, Morata e Olmo.

Abritragem:

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti (ARG) e Diego Bonfa (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Transmissão:

A transmissão da partida será realizada pela Rede Globo na TV aberta e pelo SporTV na TV fechada. Também será possível assistir o embate de graça através do GloboPlay.