Um motorista foi morto em uma colisão entre dois caminhões na tarde desta segunda-feira (05). O acidente aconteceu na BR-452, km 156, em Bom Jesus de Goiás, localizada no Sul do estado.

Em um dos veículos, havia três pessoas. Duas ficaram feridas e o condutor morreu no local. No outro, estava apenas o motorista, que saiu do acidente ileso.

A colisão foi causada por um dos caminhões que invadiu a pista contrária. O outro foi para o acostamento para tentar desviar, mas foi atingido na lateral.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista estava molhada. Em casos de chuva, o trecho tem proibição de ultrapassagem e também fica próximo a uma ponte.