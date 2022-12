Passageira é presa no avião após fazer o que “Jesus mandou” e colocar o voo em risco

Uma mulher teve um surto durante um voo e precisou ser presa depois de ‘cumprir o que Jesus mandou’, colocando a vida de todos os passageiros em risco.

O avião partiu de Houston, em sentido a Columbus (EUA), no dia 26 de novembro. A passageira era a norte-americana, Elom Agbegninou, de 34 anos.

Na ocasião, ela saiu da poltrona e foi até o fundo da aeronave, próximo à porta de emergência. Mesmo recebendo alertas para voltar para o local correto, a mulher ignorou e puxou a alavanca.

As aeromoças que estavam próximas entraram em pânico e gritaram por socorro, já que o avião estava a 37 mil metros de altura.

Um homem quis ajudar e tentou conter Elom. Neste momento, ele levou uma mordida na coxa e a ferida prontamente começou a sangrar.

Com isso, foi necessário realizar um pouso de emergência para a polícia deter a mulher, que ainda se manteve no chão, batendo com a cabeça, enquanto gritava “Jesus me mandou voar para Ohio e para abrir a porta do avião”.

As autoridades explicaram que a suspeita teve um surto de ansiedade na data. Ela teria saído de casa sem contar nada a ninguém e não haviam bagagens com ela.

Apesar do susto, somente o passageiro se feriu com a mordida e o voo pôde ser retomado posteriormente.