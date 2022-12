Portugal x Suíça ao vivo – Veja onde assistir gratuitamente na internet

Disputando a última vaga nas quartas de final da Copa do Mundo 2022, Portugal e Suíça entram em campo na tarde desta terça-feira (06), às 16h, no Estádio Lusail. Portugal x Suíça ao vivo pode ser acompanhado gratuitamente pela internet.

Mesmo derrotado pela Coreia na última rodada da fase de grupos, os portugueses avançaram na liderança do grupo H, com seis pontos conquistados.

Do outro lado, a Suíça classificou para o mata mata após avançar na segunda colocação do grupo G, o mesmo do Brasil.

Escalações

Portugal

Para a partida, Fernando Santos, técnico de Portugal, não poderá contar com a presença do lateral-esquerdo Nuno Mendes, que perderá o restante do Mundial por conta de uma lesão na coxa.

Outra baixa é Danilo Pereira, o volante fraturou três costelas durante um treinamento no Catar, mas ainda existe a esperança que ele retorne até o final da Copa.

Nem tudo são motivos para os portugueses lamentarem. Otávio, que estava com uma lesão na coxa direita, foi liberado e está apto para entrar em campo.

A provável escalação de Portugal deve ser a seguinte: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias, Cancelo; Rúben Neves, Otávio, Bruno Fernandes; Bernardo Silva; João Félix, Cristiano Ronaldo.

Suíça

Diferente de Fernando Santos, Murat Yakim não tem motivos para lamentar. Todos os jogadores estão a disposição para o duelo de mata mata.

Fundamental para a classificação às oitavas de final, Shaqiri está 100% e pronto para fazer a diferença pelo lado dos suíços.

A escalação da Suíça deve ser a seguinte: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi e Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri, Vargas e Sow; Embolo.

Quem apita?

Árbitro: Cesar Ramos (México)

Assistente 1: Alberto Morin (México)

Assistente 2: Miguel Hernandez (México)

Quarto árbitro: Istvan Kovacs (Romênia)

Árbitro de vídeo (VAR): Drew Fischer (Canadá)

Onde assistir?

Portugal x Suíça ao vivo pode ser acompanhado gratuitamente pelo FIFA+, serviço de streaming da entidade que gere o futebol no mundo.

No YouTube, a transmissão será por conta da Cazé TV, com o streamer Casimiro Miguel. A partida também pode ser vista pelo Globoplay, plataforma de streaming da Globo.