Que ninguém é perfeito, já estamos cansados de saber. Porém, existem os defeitos inaceitáveis e os defeitos que as mulheres gostam demais em um homem.

Esses ‘defeitos’ podem ser facilmente enxergados como qualidades. Tudo depende da perspectiva de quem observa.

Vale ressaltar que toda panela tem sua tampa e alguém, com certeza, vai aprender a se adaptar com seu jeito – por mais desajeitado que seja.

Esse alguém se apaixonará por cada detalhe teu. Então, espere! A sua pessoa ainda chegará! Confira as características mais improváveis de se encantar que as mulheres podem gostar muito.

6 defeitos que as mulheres gostam que os homens tenham:

1. Barriga de chopp

É óbvio que isso não é um defeito para elas, é o resultado de um bom investimento em comida boa e bebida. Há uma infinidade que optam por homens com uma barriguinha, ao invés dos saradões de academia.

Isso porque ele não ‘perderá’ todo o tempo do mundo com comidas fitness, treinos infinitos, dietas malucas e creatina.

Os mais cheinhos são mais tranquilos e adoram comprar lanches deliciosos para dividir com a parceira. Mas se você é um malhado de academia, não se sinta mal! Existem várias que adoram o tanquinho também.

2. Perfeccionismo

Pode parecer extremismo e chatice, mas há uma infinidade de mulheres que gostam de homens perfeccionistas, organizados, que não esquecem datas ou presentes também.

A fila de meninas que não abrem mão de uma rotina metódica, perfeita e idealizada é muito grande.

3. Timidez

Apesar de muitos acharem que não, elas acham uma fofura conhecer alguém mais tímido. A ponto de querer o cativar cada vez mais para tentar conquistar a confiança do pretendente.

Mas se o seu caso de introversão e timidez for muito grave, é melhor procurar uma ajuda psicológica, pois dificilmente conseguirá dizer o que sente a uma mulher.

4. Confiança excessiva

Contradizendo o último tópico, também existem muitas mulheres apaixonadas em homens autoconfiantes, que sabem conversar bem, destemidos.

Homens que reconhecem o próprio potencial e não enrola. É determinado e sabe onde quer chegar.

5. Workaholic

Ou melhor, viciado em trabalho. Vícios nenhum podem ser bons, mas um homem extremamente focado no serviço pode ter pontos a mais com as pretendentes.

Isso quer dizer que ele é ambicioso e tem grandes planos para o futuro, que não é acomodado, além de ser bastante proativo.

6. Sinceridade excessiva

Ninguém tolera por muito tempo alguém extremamente sincero, que diz tudo o que pensa sem filtros. Porém, muitas delas preferem esse tipo de cara.

Aquele estilo mentiroso, que só diz o que você quer ouvir é uma perda de tempo.

