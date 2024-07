6 refeições estranhas que os condenados à morte já pediram

Algumas vezes é comum que o condenado tenha direito a um último "banquete" antes de ser executado e em alguns casos, os presos fazem pedidos peculiares

Pedro Ribeiro - 13 de julho de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

As histórias sobre as últimas refeições dos condenados à morte despertam bastante curiosidade nas pessoas.

Nos Estados Unidos, a pena de morte ainda é liberada em alguns estados e em outros países ao redor do mundo também.

Mesmo que seja considerada cruel para muitas pessoas, existem cerca de 50 nações que ainda pratiquem esse tipo de pena.

No entanto, nos EUA, é comum que o condenado tenha direito a uma última refeição antes de ser executado e em alguns casos, os presos fazem pedidos peculiares.

6 refeições estranhas que os condenados à morte já pediram

1. Uma azeitona

Para começar a lista de refeições estranhas, está o pedido de Robert Buell.

O criminoso foi condenado a injeção letal por assassinar uma garota de 11 anos.

Como seu último desejo, ele pediu uma singela azeitona preta com caroço. Na cabeça de Robert, se ele comesse a semente da azeitona, um pé de oliveira (símbolo da paz) brotaria em seu corpo.

No entanto, a ideia não vingou.

2. Sorvete

No ano de 1995, Timothy McVeigh foi condenado a pena de morte por um ato terrorista que matou 168 pessoas e deixou quase 700 feridos.

Por esse crime, ele foi sentenciado à morte por injeção letal.

Para sua última refeição, o terrorista exigiu duas canecas do seu sorvete favorito: sorvete de menta com flocos de chocolate.

3. Pizza Vegetaria

Ok, você pode até achar que a pizza não deve ser considerada uma das refeições estranhas.

O inusitado desse caso é que Philip Workman, que estava no corredor da morte, pediu que a pizza vegetariana fosse entregue a um morador de rua.

Apesar da generosidade, ele não teve seu desejo atendido. Isso porque, as leis não permitem que o condenado faça um pedido para outra pessoa.

Porém o caso ganhou repercussão e sensibilizou as pessoas da cidade que acabaram doando centenas de pizzas para os desabrigados de Nashville e outras cidades americanas.

4. Panquecas

Essa talvez seja uma das refeições que mais deu trabalho para os cozinheiros.

O criminoso Mauriceo Brown foi preso e condenado por assassinato enquanto roubava um banco.

Para o seu último banquete ele ordenou: 15 panquecas com queijo e cebola, anéis de cebola, 8 pedaços de frango frito, 8 pedaços de frango assado, 8 pimentas, 10 tacos completos com recheio de carne, queijo, cebola e molho, 4 cheeseburgers duplos com queijo duplo e bacon duplo, 1 bisteca grelhada sem osso e com molho e 1 torta de pêssego.

5. Filé com fritas

Calma, esse pedido talvez não é estranho mas a história é bastante.

Em 1946, Willie Francis foi condenado a cadeira elétrica por assassinar o seu chefe.

Como último desejo ele pediu apenas um sorvete. Porém o xerife da cidade fez questão de incrementar o seu pedido e ordenou que fosse servido o melhor filé da cidade.

Mas acontece a cadeira falhou e Willie sobreviveu. Um ano mais tarde uma nova tentativa foi realizada e dessa vez o criminoso foi a óbito.

Na vez em questão ele pediu, peixe (bagre), batatas fritas, picles e refrigerante. Algo não tão incomum assim.

6. Extravagante

Para fechar a nossa lista de refeições bizarras está um caso que fez tudo mudar.

O ocorrido aconteceu no Texas, no ano de 2011. Lawrence Russell Brewer foi condenado pelo assassinato brutal de um homem afr0-americano.

Para seu último prato, Lawrence pediu: dois frangos fritos, uma omelete de carne moída, três fajitas, uma pizza, um prato de barbecue, um cheeseburger, meio litro de sorvete, um pacote de manteiga de amendoim e doces.

Apesar da lista gigante, todos os itens foram disponibilizados para ele. O que aconteceu foi que o condenado se recusou a comer qualquer uma dessas coisas e foi aí que tudo mudou.

Desde então, no Texas a última refeição se tornou padronizada e sem que os presos pudessem escolher o que iriam comer como último pedido.

