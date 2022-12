Há inúmeros motivos para namorar uma pessoa do signo de Escorpião, inclusive ser extremamente feliz e amado.

Essa casa astrológica é bastante reconhecida pela extrema fidelidade, intensidade, romantismo e outras infinitas qualidades.

Isso não quer dizer que seja um verdadeiro mar de rosas. Afinal, nenhuma relação a dois é. Mas existem mais prós que contras.

Se o seu crush é nativo deste signo, fique atento às qualidades que listaremos, pois ele pode ser um verdadeiro partidão.

6 motivos para namorar uma pessoa do signo de Escorpião:

1. Demonstração

Para começar, o escorpiano é aquele tipo de pessoa que não mede esforços para demonstrar os sentimentos.

Ele demora a confiar, mas se conseguir ser conquistado, ele se esforçará todos os dias da vida para entregar o melhor de si à pessoa amada.

2. Fidelidade extrema

Se tem uma coisa que o nativo não tolera é traições e mentiras. É como se enfiassem uma faca no peito dele e tirasse.

E, por não tolerar, o escorpiano também nunca trairia alguém que ele ama.

A fidelidade é simplesmente o fator crucial da relação para ele.

3. Empatia

Regido pelo elemento água, o escorpiano é extremamente emocional e humano.

Com isso, essa casa astrológica é tipicamente muito empática e bom ouvinte.

Ele sabe se colocar no lugar do outro e ser um colo excelente nos dias mais difíceis. Ou seja, um parceiro dos sonhos.

4. Cuidado

O cuidado que o escorpiano adquire com quem ama é realmente admirável.

Com uma compatibilidade excelente com os signos de Peixes e Câncer (regidos por água) e com signo de Touro (inverso complementar), o escorpiano tem um zelo enorme por essas pessoas.

5. Leal

Como dito, ele é extremamente fiel e leal. Leal aos próprios princípios, decidido e incapaz de voltar atrás em alguma decisão.

Essa casa é determinada e prepotente. Se ele disse não, nem pense que poderá o persuadir. Não é não!

6. Relação duradoura

Por criarem vínculos muito fortes, o nativo também é extremamente adepto das longas e duradouras relações.

Eles detestam receber o título apenas de ficante. O romance com esse signo é mais sério, apesar de ser bem descontraído.

Ele pode ser bem ciumento, mas tudo deve ser conversado antes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias!