Gabriella Pinheiro - 10 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil/ Marcello Casal)

Você sabia que o patrão que atrasar o pagamento do salário do funcionário pode sofrer algumas consequências que irão ter um impacto direto no bolso? Pois é.

A explicação sobre o assunto foi dada por meio de um vídeo publicado na página oficial da advogada Beatriz Brigatto e deu o que falar entre os internautas. Saiba mais lendo a matéria até o final!

Advogada revela o que acontece se patrão atrasar o pagamento do salário do funcionário

De acordo com a advogada, caso o patrão atrase o salário, ele deverá pagar o juro sobre o atraso no cartão dos funcionários, assim como o de todas as outras contas.

“Se você atrasar o pagamento de água, luz e aluguel porque você não recebeu o salário, quem deve pagar os juros é o patrão”, explica.

Segundo ela, a empresa é responsável direta pelo seu atraso, uma vez que é de lá que você retira o dinheiro para conseguir realizar o pagamento das contas.

Veja o vídeo até o final:

