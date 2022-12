Casos de ISTs sobem entre jovens em Anápolis, alerta especialista

Anápolis teve 140 novos pacientes no tratamento contra HIV em 2022. A média é de 12 novos pacientes, uma vez que os dados correspondem até o fechamento de novembro.

Ao todo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), são 1.717 pessoas atendidas no Programa IST/Aids e Hepatites Virais, que funciona na Unidade de Saúde Ilion Fleury.

Um boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde no último dia 1º de dezembro mostra que os casos de Infecções Sexualmente transmissíveis cresceram entre os jovens de 15 a 24 anos. Ao Portal 6, o médico infectologista Marcelo Daher contou que o padrão se repete em Anápolis.

“É natural que as ISTs cresçam entre os jovens, o que a gente percebe é o seguinte: a gente tem muito mais diagnósticos de ISTs realmente, tem muitos casos de sífilis que estão acontecendo”, disse.

O médico exemplificou ainda que os números de diagnósticos são expressivamente mais altos do que ele via há aproximadamente 15 anos.

Em Goiás, foram registrados 755 adultos com HIV no ano de 2022, no total são 14.163 casos. A faixa etária de maior contaminação no estado é de 20 a 39 anos, segundo a Secretaria de Saúde (SES-GO).

No total, são 14.163 casos, deste número, 1.072 são entre a população masculina e 3.091 na feminina. Há ainda 1.765 em gestantes e 24 crianças vivendo com HIV.