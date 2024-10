Motociclista não consegure fear a tempo e é atropelado por caminhão em Anápolis

Motorista do veículo de grande porte parou para prestar auxílio

Davi Galvão - 22 de outubro de 2024

Acidente foi registrado por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 24 anos, que trafegava pela Avenida Turim, no bairro Jardim Itália, região Leste de Anápolis, foi atropelado por um caminhão, que realizava uma curva, após não conseguir frear a tempo.

Imagens das câmeras de segurança da região flagraram o momento exato do acidente, no qual é possível ver o veículo de grande porte passando pela avenida e iniciando a manobra, com os demais carros reduzindo a velocidade, logo atrás.

Foi neste momento que o motociclista, que pilotava pelo lado esquerdo da via, se aproxima do caminhão, tenta desviar, mas acaba colidindo contra a lateral do veículo, com uma das rodas passando por cima dele.

Logo após a batida, o motorista do caminhão para o veículo a fim de prestar auxílio, juntamente com populares que presenciaram o ocorrido.

As autoridades foram acionadas e o motociclista recebeu os primeiros socorros, apresentando ferimentos e contusões na região do abdômen, lombar e nos membros inferiores, sendo conduzido até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).