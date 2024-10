Morte de bebê que caiu na piscina gera forte comoção nas redes sociais, em Anápolis

Da Redação - 28 de outubro de 2024

Foram prestadas várias homenagens para a pequena Maya. (Foto: Reprodução)

Após perder a filha, uma bebê de apenas 1 ano, em razão de um afogamento acidental, na piscina da própria casa, uma família recebeu diversas homenagens de amigos, parentes e familiares. O caso aconteceu no sábado (26), e as homenagens seguem ocorrendo, nas redes sociais, nesta segunda (28).

“Maya, como está sendo dolorosa a sua partida tão precoce. Você foi luz, princesa, e muito amada. Que papai do céu console sua mamãe, seu papai, suas irmãs, sua vovó e a titia”, comentou uma seguidora.

A tragédia aconteceu no Residencial Anaville, um dos condomínios mais luxuosos de Anápolis, e recebeu o atendimento do Corpo de Bombeiros. Apesar dos cuidados prestados, não foi possível evitar o óbito.

Associação de Trilheiros de Pires do Rio emitiu uma nota de luto, desejando o conforto à família do trilheiro Wolverine, como seria conhecido Ricardo César, pai da pequena.

“Descanse nos braços do papai do céu, única coisa que nós podemos fazer por sua família é orar para que Deus dê conforto”, e outra complementou que “quando uma mãe perde um filho, todas as mães perdem um pouco também”.

“Meu amigo só Deus para lhe dá força nesse momento difícil, que Deus venha confortar o coração de toda a família”, expressou também um amigo, através de um comentário.