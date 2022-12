Fundo Social Sicredi Celeiro Centro Oeste realiza doação de R$ 300 mil para Hospital de Câncer Francisco Camargo

Além de promover o acesso a soluções financeiras com condições diferenciadas, a Cooperativa Sicredi Celeiro Centro Oeste, através dos seus associados, também apoia projetos sociais que contribuem para o desenvolvimento das regiões onde atua. Com recursos do Fundo Social, a Instituição Financeira Cooperativa irá destinar R$ 300 mil para auxiliar na conclusão do Hospital de Câncer Francisco Camargo (HCFC), entidade administrada pela Associação para Cuidado de Câncer de Goiás (ACCEG), e que será referência nacional em prevenção e tratamento oncológico gratuito e humanizado.

A doação foi oficializada na manhã desta quarta-feira (30), nas instalações do prédio onde será o Hospital de Câncer, em solenidade que contou com a presença do presidente da Cooperativa Sicredi Celeiro Centro Oeste, Jaime Antônio Rohr, do vice-presidente, Claudio Régis Andrighetto Filho, do diretor presidente do HCFC, Dr Wagner Miranda e do presidente do Conselho de Administração do Hospital, Wilmar Cavalcante.

O complexo hospitalar ocupa uma área com 70 mil m², às margens da rodovia GO-070, no município de Inhumas. Depois de concluído, o hospital vai contar com 720 leitos de internação, 80 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), centro cirúrgico, equipamentos de primeira geração e tudo que há de melhor para o tratamento do câncer.

Segundo o diretor presidente do Hospital, Dr Wagner Miranda, o empreendimento será uma referência nacional em saúde e com o apoio da Cooperativa Sicredi Celeiro centro Oeste, o complexo hospitalar está ainda mais próximo de cumprir com seu papel social no tratamento oncológico.

“É uma iniciativa da comunidade e um projeto tocado exclusivamente com arrecadação de recursos advindos de pessoas e empresas que se solidarizam com esta causa. É uma imensa satisfação receber os representantes da Sicredi Celeiro, que estão nos acolhendo neste projeto e, junto conosco, propondo esta ação de valorização das pessoas e das comunidades. Nosso reconhecimento e agradecimento pelo olhar e pela doação”, disse.

O valor de R$ 300 mil será destinado para conclusão do HCFC, que será um centro de prevenção e saúde especializado no câncer, que visa a priorizar o atendimento humanizado e gratuito a pessoas que não tem condições financeiras para custear o tratamento. “Como é gratificante poder participar deste momento e ver como a comunidade realmente apoia causas importantes e fundamentais para o desenvolvimento das pessoas. É um projeto que vai ficar para as próximas gerações e que está apenas começando. A gente tem uma responsabilidade muito grande quanto a isso, como instituição financeira, como cooperativa e como cidadãos. Esse é um trabalho muito forte que a Cooperativa realiza, através dos seus associados, que é estar cooperando e apoiando verdadeiramente a comunidade, em causas primordiais como é a saúde”, explicou o presidente da cooperativa, Jaime Antonio Rohr.

O vice-presidente da Sicredi Celeiro destacou que o modelo participativo dos associados é que permite que parte do resultado da cooperativa seja revertido para as comunidades locais. “Não é a instituição financeira em si, mas sim, os nossos associados contribuindo por um mundo mais cooperativo, mais humano e mais justo. Como associados, sentimos orgulho em fazer parte desta instituição que está transformando a vida das pessoas e das regiões onde atua”, completou Claudio Régis Andrighetto.

O ato de doação ainda contou com a participação do vice-presidente do Conselho Administrativo do HCFC, Fabio Junior, do gestor administrativo da entidade, Joel Rocha e dos conselheiros Gilberto Soares e Adalberto Brigolin. Representando a Cooperativa Sicredi Celeiro, também estavam presentes: os conselheiros Francisco Vicente Razerra, Geraldo Aparecido Brizzante e Julio Sanzio Vilela, o diretor executivo, Eduardo Duarte Gonçalves, o diretor de operações, Sérgio Aparecido da Silva Coelho e o gerente regional de desenvolvimento, Jean Henrique Weihrich.

Após a doação, os participantes puderam conhecer as instalações do complexo hospitalar que está em obras, acompanhados dos engenheiros responsáveis pelo projeto, de colaboradores da entidade e de autoridades locais.

HCFC

Previsto para ser concluído em 2024, o projeto está sendo edificado em oito etapas. A 1ª delas, finalizada em 2021, já permite atender pacientes gratuitamente em dois consultórios, onde médicos fazem exames laboratoriais, de ultrassom, eletrocardiogramas e mamografias. Pacientes do Sistema Único de Saúde que têm interesse em consultas e exames no Hospital de Câncer podem fazer o agendamento pelos telefones (62) 3235-8005 e 99913-0747.

Sobre o Sicredi

