Memorial Casa JK, em Anápolis, passará por restauração e será reaberto ao público

O Memorial Casa JK, localizado no Aeroporto de Anápolis, deve passar por uma restauração e ser reaberto para visitação pública. A ação é fruto de uma parceria entre o Governo de Goiás e o Instituto de Patrimônio e Cultural Professor Jan Magalinski.

A colaboração é válida por 20 anos e, de acordo com o projeto elaborado, o instituto será responsável por uma ampla revitalização preservando as características originais.

Dentre as ações previstas estão: o tratamento de todo o madeiramento original, com a substituição de partes danificadas; a recuperação de portas e janelas; correções na estrutura do imóvel; serviços de alvenaria; e as pinturas das áreas interna e externa.

Segundo o presidente do instituto, João Leite, a primeira proposta é realizar uma exposição no estilo Casa Cor, com móveis da época da construção de Brasília, em seguida, o local será transformado em museu.

O acordo de cooperação é assinado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e concede ao Instituto Professor Jan Magalinski permissão para restauração, reestruturação e manutenção do espaço.

Tombado como patrimônio público municipal, o espaço ganhou notoriedade por ter sido palco, em 18 de abril de 1956, do ato de Juscelino Kubitschek que marcaria o início da construção de Brasília.

Na casa foi feita a assinatura do documento em que o então presidente pedia ao Congresso Nacional a transferência da capital federal, que na época era no Rio de Janeiro, para o Planalto Central.