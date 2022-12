Mulher decide tomar atitude contra a sogra intrometida e todos acabam descobrindo a verdade

Uma mulher decidiu tomar uma atitude um pouco arriscada para desmascarar a sogra intrometida e acabou saindo mal falada por toda a família.

A usuária do Reddit preferiu se manter em anonimato no relato, mas explicou que estava desconfiando há tempos de que a sogra estaria mexendo nas coisas dela, dentro do próprio quarto.

A internauta explicou que a mãe do esposo foi morar com o casal há pouco mais de um mês e, desde então, começou a observar pequenas modificações no cenário de onde dormia.

“No começo eu achei que estava ficando doida porque meu marido é o único que tem acesso ao quarto e ele nem sequer pensa em mexer nas minhas coisas. Depois pensei que poderia ser a mãe dele, que mora conosco há 1 mês”, disse.

De início, a mulher tentou instalar câmeras, porém o marido foi relutante e alegou que a mãe não faria algo assim. O homem negou completamente a hipótese.

Diante da dúvida, a usuária contou que bolou um plano infalível: colocar um falso teste de gravidez na lixeira do quarto e esperar a notícia ser espalhada pela ‘fofoqueira’.

Dito e feito! Horas depois o celular da mulher começou a tocar incessantemente, com inúmeras felicitações. Entre as ligações, também teve a do marido – revoltado por ser o último a saber.

“Meu marido veio todo nervoso me perguntar desde quando eu estava grávida e porque não contei para ele. Perguntei como ele sabia e ele disse que a mãe encontrou o teste positivo na lata de lixo do nosso quarto”, disse.

“Eu perguntei se a resposta dele era o bastante para confirmar o fato de que ela estava mexendo em nossas coisas e após um ‘breve momento de clareza’, disse que precisávamos nos concentrar no ‘problema maior’”, contou.

“Foi então que revelei que o teste era falso e que fiz isso para confirmar minhas suspeitas. Ele não ficou convencido e me fez fazer um novo teste além de me acusar de partir o coração da mãe dele”, relatou indignada.

“Agora toda família dele está me chamando de mentirosa e manipuladora, eu agi errado?”, questionou aos demais internautas do site.

De imediato, milhares de usuários do Reddit defenderam a vítima, alegando que a mãe do marido é extremamente petulante e invasiva.

“Diga ao seu marido que além de mexer em suas coisas, ela também contou seus segredos para todos sem sua autorização. Diga que você tinha outros planos para flagrar sua sogra, mas que optou pelo mais inofensivo e pergunte a opinião dele”, sugeriu uma seguidora.