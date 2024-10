Truque para saber se uma pessoa leu sua mensagem no WhatsApp

Por meio de poucos passos, é possível solucionar o mistério e saber se aquela pessoa viu ou não o conteúdo

Gabriella Pinheiro - 13 de outubro de 2024

Embora seja possível saber quando uma pessoa leu ou não a sua mensagem, devido a presença da confirmação de leitura, o WhatsApp disponibiliza a opção de desativar a opção, o que complica para quem deseja saber se as mensagens foram lidas. Mas para quem está na dúvida, há um truque capaz de contornar a situação.

Truque para saber se uma pessoa leu sua mensagem no WhatsApp

O primeiro passo é ir até a conversa com o contato que você deseja saber e verificar se as últimas mensagens que ele respondeu ainda estão com a marca cinza.

Se sim, envie novas mensagens de texto e aguarde. Caso não tenha uma resposta, envie um áudio – não importa o que fale. O objetivo é que a gravação seja escutada pela pessoa.

Caso ele não reproduza, uma outra alternativa é enviar mensagem em um grupo em comum com a pessoa. Mesmo que ela tenha desativado o “visto por último”, ainda sim é possível verificar quem leu algum conteúdo enviado por você. Então, fica a dica!

