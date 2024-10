Dica de vó para não deixar cheiro de gordura pela casa durante a fritura de alimento

Agora você vai se livrar de vez desse problema que afeta milhares de brasileiros

Magno Oliver - 09 de outubro de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Instagram/ @matraka_tech)

Quem mora em casa pequena ou apartamento sabe que evitar o cheiro de gordura espalhado pelo imóvel após fazer uma fritura é um desafio muito difícil para quem cozinha.

Assim, sabemos que o aroma costuma persistir e se espalha pelos cômodos, impregnando em roupas, cortinas, lençóis e até nos móveis.

Dessa forma, é hora de apelar para algumas soluções simples e caseiras para evitar esse incômodo. Hora de ir atrás da famosa dica de vó para resolver este problema.

Você também não aguenta mais sentir o cheiro de gordura pela casa durante a fritura de um alimento? Dessa vez encontramos uma solução caseira.

O perfil no Instagram da @matraka_tech destravou uma dica de vó para evitar a situação e o truque viralizou nas redes sociais.

No vídeo, ela mostra que está fazendo uma fritura e faz o uso da dica imediatamente. Segundo ela, basta colocar um copo de água com 100 ml de vinagre ao lado do fogão, enquanto você faz as frituras.

Assim, à medida que o vapor da fritura começa a se espalhar, o vinagre na água age como um neutralizador, absorvendo o cheiro forte da gordura antes que ele se espalhe pela casa.

De acordo com a página, esse processo impede que o odor penetre nos móveis e em outros objetos, deixando o ambiente mais leve.

O vinagre é muito conhecido por suas propriedades de limpeza e desodorização em cozinhas. Quando ele entra em contato com o vapor quente da fritura, neutraliza os ácidos graxos presentes no ar, responsáveis pelo cheiro de gordura.

Confira o vídeo completo com o tutorial:

