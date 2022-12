Nenhum servidor foi alvo da Operação Limpeza Geral, diz Prefeitura de Anápolis

A Prefeitura de Anápolis divulgou nota na tarde desta quarta-feira (07) e informou que nenhum servidor municipal foi alvo da Operação Limpeza Geral. No Centro Administrativo foi cumprido um mandado de busca e apreensão durante a manhã.

Mais cedo, o Portal 6 errou ao informar que o secretário de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, Fabrício Lopes, era um dos alvos do processo. Um homem com este mesmo nome, de fato, é um dos investigados e foi preso em Goiânia, mas não se trata do titular da pasta.

Na nota, a Prefeitura disse que “forneceu às autoridades competentes todos os documentos solicitados” e afirmou que “as informações que dispõe o município ainda são preliminares e apontam para uma possível investigação em mais de 30 municípios do Estado, com contratos entre os anos de 2009 e 2022.”

A Administração consta na lista dos investigados pelo Ministério Público, assim como a Câmara Municipal. A Secretaria de Comunicação também garantiu que “todas as informações necessárias serão prestadas a tempo para os órgãos fiscalizadores competentes, mantendo sempre a transparência com o cidadão anapolino.”