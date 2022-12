É inegável que o cartão por aproximação representa uma grande facilidade para os consumidores na hora de efetuar o pagamento nas maquininhas, no entanto, ao mesmo tempo que são mais práticos, podem representar um grande risco para aqueles que não tomam os cuidados necessários.

Essa maior praticidade se deve ao fato de que na modalidade, para finalizar a compra o cliente precisa apenas encostar o meio de pagamento no leitor da máquina, havendo até mesmo a possibilidade de nem ao menos ser necessário colocar a senha do banco.

Segundo uma pesquisa desenvolvida pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), o uso do cartão por aproximação está se tornando cada vez mais frequente no Brasil.

Para se ter uma ideia, em 2020 o número de transações realizadas a partir do método consistia em apenas 3,9% do total, subindo para 19,4% em setembro de 2021 e passando para 37,7% no mesmo mês deste ano.

Ademais, a expectativa é de que tais números se tornem ainda maiores, podendo ultrapassar a metade ainda em 2022.

Para além das transações, a quantidade de valor transacionado foi ainda maior, alcançando um crescimento de cerca de 250% desde janeiro.

Todavia, especialistas apontam que o uso de cartão por aproximação pode representar um sério risco, já que essa praticidade aumenta também o número de golpes e casos de roubos.

Pensando nisso, separamos alguns erros que devem ser evitados para garantir maior segurança aos seus dados bancários.

3 erros que quem tem cartão por aproximação não pode cometer

1. Não estabelecer um limite de transações

Uma medida muito importante para evitar possíveis problemas financeiros é estabelecer um limite de transações, podendo então ser um grave erro deixar de utilizá-la

Por exemplo, uma dica é definir que a sua senha seja solicitada sempre que as transações forem maiores do que R$ 100.

Tal ação poderá impedir que você sofra grandes furtos, assim como também evitará tentativas de fraude com valores mais altos nas maquininhas dos estabelecimentos.

2. Não conferir o leitor da maquininha

Por diversas vezes, os consumidores têm aproximado o cartão para efetuar o pagamento, sem antes conferir o valor presente no leitor.

Esta atitude, muitas vezes cometidas na ingenuidade, pode acabar fazendo com que o proprietário da conta saia no prejuízo, já que pessoas de má fé costumam modificar a quantia que deveria ser paga para que possam lucrar.

Por isso, o ideal é que o cliente sempre cheque o valor presente no visor da maquininha antes de utilizar o cartão por aproximação.

3. Utilizar apenas o cartão físico

Criar um cartão digital é mais uma forma que os consumidores possuem de aumentar a sua segurança ao irem as compras.

Acontece que com a modalidade, o pagamento só é realmente efetuado quando o aplicativo estiver aberto no telefone celular, não sendo então possível que uma pessoa mal intencionada realize alguma transação ao passar a maquininha perto de você.

