Homem descobre no nascimento do filho o nome que a esposa escolheu e não concorda

Uma mulher recorreu a um fórum virtual para contar sobre as frustrações que tem enfrentado com o esposo após o nascimento do terceiro filho, por causa do nome que ela teria escolhido

A mãe explicou que tinha um vínculo muito forte com o antigo gatinho de estimação e, por isso, achou muito importante homenagear o caçula com o mesmo nome dele. Porém, o pai discorda completamente.

“Ele era muito velho, mas tínhamos um vínculo muito próximo, porque eu o tinha desde que ele era novinho. Eu chorei por isso por horas”, lembrou ela. “Senti que tinha perdido uma grande parte da minha vida porque ele estava sempre lá por mim”, completou.

A mulher contou que o bebê nasceu e ficou meses sem nome por conta dessa divergência de ideias entre os pais. “Sugeri Jake porque era um nome bonito e achei que combinava com ele, mas isso irritou meu marido porque ele não queria que o nome do nosso filho fosse o mesmo do nosso gato”, explicou.

“Tentei conversar com o meu esposo mais tarde, mas ele disse que eu estava sendo imatura e estranha. Uma parte de mim queria uma lembrança do meu gato, que era uma parte tão importante da minha vida. Embora eu ainda achava que era um nome bonito e não era nada incomum”, completou.

Os internautas dividiram opiniões. Enquanto uns disseram que os ciclos precisam ser encerrados e que não é correto utilizar o mesmo nome do pet falecido no filho recém nascido, outros alegaram que a homenagem era super válida.