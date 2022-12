iFood esclarece se os entregadores devem ou não subir para entregar os pedidos

Nos últimos dias, viralizou um vídeo mostrando a discussão de um cliente com um entregador do iFood, pois ele não subiu até o apartamento para entregar o pedido.

A briga entre os dois dividiu opiniões na internet, enquanto diversas pessoas saíram em defesa do trabalhador, outros defenderam que ele deveria sim ter subido até a residência.

Para esclarecer a situação, a própria plataforma entrou na conversa para dar fim de uma vez por todas a polêmica.

“Não existe obrigatoriedade de o entregador subir nos apartamentos, mas recomendamos que os clientes desçam para receber o pedido”, comenta Leonardo Fabricio, coordenador sênior de branding e valorização do entregador no iFood.

De acordo com Leonardo, o gesto de descer para receber o pedido demonstra respeito ao trabalho do entregador, que só pode seguir o trabalho após realizar a entrega.

Além de esclarecer a polêmica, o serviço também listou outras boas práticas que podem ser adotadas pelos consumidores.

Dentre elas estão não deixar o entregador esperando, não esquecer o código de entrega, cumprimentar o trabalhador e avaliar o serviço.

Cliente vs motoboy do ifood quem está com a razão ?

Confusão em Brasília capital… pic.twitter.com/NW35jTc9fo

— HORTOLÂNDIA QUE NINGUÉM VÊ (@ninguem_ve) December 6, 2022