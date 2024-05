3 signos que encontrarão a tão sonhada felicidade depois de muito sofrer

Este período será dedicado à reavaliação do lado interior e à total recuperação das decepções que causaram dor

Gabriella Licia - 12 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Cottonbro Studio/Pexels)

Depois de atravessar uma intensa onda de desgastes amorosos, finalmente haverá alguns signos que encontrarão a tão sonhada felicidade para, enfim, recuperar seu brilho.

Esses nativos enfrentaram inúmeros abalos emocionais no campo amoroso e agora estão, pouco a pouco, se recuperando das feridas.

Este período será dedicado à reavaliação do lado interior e à total recuperação das decepções que causaram dor. É essencial que os signos reservem um tempo para estar consigo mesmos, reflitam e recarreguem as energias para seguir em frente.

Com isso em mente, listamos os três signos que sentirão essa mudança de um jeito mais intenso neste momento. Confira!

3 signos que encontrarão a tão sonhada felicidade depois de muito sofrer:

1. Virgem

Este novo ciclo será caracterizado por uma série de libertações e pelo desprendimento de dependências emocionais em diversas áreas.

Os pensamentos e convicções voltam a fluir livremente após um período de confusão. Os virginianos começarão a organizar seus pensamentos novamente.

Além disso, muitas questões foram esclarecidas durante o último período de Mercúrio Retrógrado (que finalizou no dia 25 de abril). As dúvidas sobre o passado foram muito bem solucionadas e a felicidade poderá chegar para ficar.

2. Sagitário

Os sagitarianos também fazem parte da lista dos signos que devem aproveitar cada segundo destes próximos dias, pois a felicidade e a plenitude estão mais próximas do que imaginam.

Os nativos são genuinamente corajosos e é preciso utilizar esse dom agora! A zona de conforto não é mais uma opção.

Uma paixão está bem próxima de se provar verdadeira. Acredite na própria intuição e viva tudo que o universo tem destinado a vocês!

3. Peixes

Este novo período será particularmente incrível para as ambições do capricorniano. Até o final deste mês, as questões de trabalho serão particularmente favorecidas devido ao atual cenário de Mercúrio, promovendo novas oportunidades e contatos.

Será um momento de fortalecimento do amor próprio para os nativos deste signo, que enfrentaram muitas decepções ao confiar em terceiros.

A sensação de plenitude se tornará mais próxima para esta casa astrológica.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!