Indústria abre 300 vagas para quem tem ensino médio completo em Anápolis; inscreva-se

Estão abertas as inscrições para trabalhar na Brainfarma, em Anápolis. São mais de 300 vagas para a contratação de profissionais.

Para se candidatar é necessário ter o ensino médico completo e disponibilidade para trabalhar por escala e por turno (manhã, tarde ou noite).

As funções disponíveis são as de Manipulador, Operador de Máquinas, Conferente e Auxiliar de Produção. As inscrições podem ser feitas pelo site da Brainfarma, na plataforma Gupy.

O salário e os benefícios oferecidos são compatíveis com o mercado. A empresa está localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Atualmente a Brainfarma conta com mais de 5.500 colaboradores e produz diversos itens farmacêuticos.