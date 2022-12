Pensou que ia ganhar presente da namorada, mas acabou recebendo notícia que não estava preparado

Uma jovem decidiu trolar o namorado no dia do aniversário dele e entregou uma caixinha de presente, informando que ele seria pai. A reação dele viralizou na internet.

Lizbeth Camarillo compartilhou as cenas no perfil do TikTok e os vídeos mostram o exato momento em que o namorado abre a caixa, imaginando ser um ótimo presente, e percebe que são itens de bebê.

O desespero fica nítido nas expressões faciais do aniversariante. Nem por um minuto ele imaginou que fosse uma piada. Até que a parceira se aproxima e diz que é tudo uma brincadeira.

O jovem ri da situação, com um misto de alívio e vergonha, enquanto todos os outros convidados gritam e se divertem também.

Lizbeth postou dois vídeos sobre a brincadeira e, juntos, já acumulam quase 40 milhões de visualizações, além de uma infinidade de comentários dos internautas.

“Por uma fração de segundos, deve ter passado toda a situação financeira dele na mente e só restado uma lamentação: ‘adeus meu playstation'”, brincou um.

Assista