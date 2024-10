Truque para deixar o sofá limpinho de um jeito fácil e rápido: aprenda o passo a passo

Com apenas 4 ingredientes diluídos em água, o móvel ficará limpo e cheiroso

Ruan Monyel - 22 de outubro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@superdicasbh)

O sofá é um móvel indispensável na sala de casa, mas, devido ao uso frequente, mantê-lo limpo pode parecer uma tarefa praticamente impossível.

Porém, existe uma misturinha simples, aliada a uma técnica nada convencional, que deixa o móvel impecável em pouco tempo e sem grandes esforços.

Com apenas quatro ingredientes diluídos em água, seu sofá ficará limpo, cheiroso e ainda mais aconchegante. Quer saber como? Leia até o fim e descubra.

Um fato: não existe nada melhor do que chegar de um dia cansativo de trabalho e se jogar no sofá da sala, não é mesmo?

Além disso, é no sofá que a família se reúne para curtir um filme juntos, ver um jogo de futebol ou até mesmo para jogar conversa fora.

E, devido ao uso constante, é comum que o móvel fique sujo rapidamente, e, para limpá-lo, é necessária uma verdadeira força-tarefa.

Bem, é isso que a maioria das pessoas pensa, mas existe uma misturinha simples que deixa o sofá limpinho e cheiroso em minutos.

A dica, compartilhada por um perfil no Instagram (@superdicasbh), vai facilitar muito a vida de quem cuida das tarefas domésticas.

Em um recipiente, coloque 500 ml de água quente e adicione uma colher de detergente, a mesma medida de bicarbonato de sódio, 100 ml de álcool e uma tampa de amaciante concentrado.

Misture tudo muito bem e, então, mergulhe um pano na solução, deixando-o completamente úmido. Agora, basta embrulhar uma tampa de panela com esse pano.

Embora pareça loucura, é isso mesmo que você leu: com a tampa envolta no pano, esfregue toda a superfície do sofá.

Em poucos minutos, você verá que toda a sujeira fica grudada no pano, além de o sofá ficar bem cheirosinho. Boa dica, né? Veja o vídeo:

