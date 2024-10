Oração para uma sexta-feira repleta de muito amor e abundância

Prece pode atrair vibrações positivas e afastar as negativas

Gabriella Pinheiro - 17 de outubro de 2024

Bíblia. (Foto: Chris Liu)

A sexta-feira, que antecede o final de semana, é o momento ideal para refletir os dias que passaram e atrair boas energias para os próximos. Uma oração pode ajudar com isso.

Além de atrair vibrações positivas, essa prece promete encher os corações de muita amor e abundânica. Saiba qual é ela lendo até o final!

Oração para uma sexta-feira repleta de muito amor e abundância

Querido Deus, neste início de sexta-feira, venho a Ti com um coração cheio de gratidão. Agradeço por cada dia vivido, por cada desafio superado e pelas lições aprendidas. Que este dia seja uma celebração do amor em todas as suas formas — o amor por nós mesmos, pelos outros e pela vida que nos foi concedida.

Peço que ilumines meu caminho, guiando-me para ações e pensamentos que promovam a bondade e a compaixão. Que eu possa espalhar sorrisos e gentilezas, e que cada interação seja uma oportunidade de fortalecer laços e criar memórias especiais.

Que a abundância flua em minha vida, não apenas em termos materiais, mas também em experiências, saúde e felicidade. Que eu tenha a sabedoria de reconhecer as bênçãos ao meu redor e a generosidade de compartilhar o que tenho com aqueles que precisam.

Ajude-me a cultivar um espírito de positividade, lembrando que a abundância se multiplica quando é dividida. Que esta sexta-feira seja um dia de alegria, amor e oportunidades. Que eu possa encerrar a semana com um coração leve e repleto de esperança para o que está por vir.

Amém.

Se gostou desse conteúdo, leia também:

Advogada faz alerta para quem anda de avião com frequência no Brasil

Mulher ganha R$ 300 após descobrir que estava ficando com homem casado

Advogada revela qual o melhor dia da semana que quem quer sair da empresa deve pedir demissão

Médico aponta 4 coisas que aumentam demais as dores de cabeça (muita gente faz e não percebe)

Advogada lista 5 benefícios que o INSS não pode cortar (muitos aposentados e pensionistas não sabem)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e nas redes sociais e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!