A novidade para quem pensa em ir a Pirenópolis neste mês de dezembro

Um dos principais destinos turísticos de Goiás, Pirenópolis terá uma novidade para quem pensa a ir a cidade neste mês de dezembro.

No domingo (11), haverá a chegada do Papai Noel no Palácio das Artes de Natal, estrutura montada no Cine-Teatro de Pirenópolis.

O bom velhinho fica na cidade até o dia 24 de dezembro, mas é preciso ficar atento aos horários para visitá-lo. Até dia 23, o horário é das 17h às 22h. Na véspera de Natal, o funcionamento é das 09h às 14h.

“Nos corredores do cinema haverá exposição de obras de arte de artistas locais e serão ofertados às crianças pintura de rosto e de elementos do cerrado, oficina de produção de cartões de Natal e pipoca”, disse Vanessa Leal, secretária de Turismo da cidade.

Além da presença do Papai Noel, a programação do Natal do Cerrado inclui peças teatrais, festivais e espetáculos de dança.