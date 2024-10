Identificado trabalhador que morreu no telhado de restaurante em Anápolis

Vítima foi encontrada por gerente do estabelecimento, que estranhou demora para concluir serviço

Thiago Alonso - 09 de outubro de 2024

Autoridades se dirigiram até o local. (Foto: Reprodução)

Foi identificado o trabalhador encontrado morto no telhado de um restaurante, na tarde desta quarta-feira (09), em Anápolis.

Antônio Teófilo de Oliveira, de 60 anos, havia sido contratado para realizar serviços no telhado do estabelecimento, que fica na rua Firmo de Velasco, no setor Central.

Por volta das 17h45, o gerente do restaurante decidiu checar como estava o andamento dos trabalhos, visto que estavam demorando mais do que o normal.

Subindo ao local, o homem encontrou a vítima desacordada e não conseguiu sentir a pulsação dela.

Dessa forma, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, para tentar prestar socorro ao trabalhador. No entanto, o óbito foi declarado ainda no local.

A Polícia Militar (PM) também foi chamada para colher depoimentos e isolar a área, enquanto a Polícia Científica realizou a remoção do corpo e posteriormente o encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML).

Agora, o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil (PC), que deverá realizar as devidas providências legais. A ocorrência é tratada como morte natural.