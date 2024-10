Mulher é presa após gerar prejuízo de R$40 mil em cliente após golpe do “pacote de viagem”

Apesar de conseguir desembarcar no Brasil, o casal de Londres foi informado que as outras passagens necessárias para se deslocarem no território nacional foram canceladas

Samuel Leão - 19 de outubro de 2024

Mulher de Aparecida de Goiânia vendia pacotes de viagem falsos para estrangeiros. (Foto: Divulgação/Reprodução)

Foi presa preventivamente a proprietária de uma agência de viagens que, após vender pacotes de turismo, teria resolvido cancelar as passagens sem sequer devolver o dinheiro da vítima. A profissional, presa em Aparecida de Goiânia, era especializada na venda de pacotes para clientes da Inglaterra.

Na venda em questão, ela recebeu cerca de R$ 40 mil, valor que pagaria tanto a passagem da contratante quanto do companheiro dela, que viriam ao Brasil conhecer o nordeste.

Apesar de conseguir desembarcar no Brasil, o casal foi informado que as outras passagens necessárias para se deslocarem no território nacional foram canceladas, dentre eles um pacote para Natal.

O motivo do cancelamento sequer teria sido confirmado aos clientes. Após passar pelo transtorno, as vítimas procuraram a Polícia Civil de Goiás (PCGO), quando foi verificada a existência de várias outras vítimas do mesmo golpe.

Dado o modus operandi registrado, além dos vários registros de denúncias perante o Programa de Defesa do Consumidor, foi percebida a ocorrência do estelionato, tanto para a venda de pacotes de viagens quanto em processos de aquisição do Green Card.

Portanto, foi emitido o mandado de prisão preventiva, na última sexta-feira (18), contra a suspeita Lidiane Camilo. Ela deverá responder pelos crimes apontados, e também teve a imagem divulgada para possibilitar a identificação de outras vítimas e testemunhas.