Que o WhatsApp conta com diversas funcionalidades que a cada dia pegam ainda mais os mensageiros não é surpresa nenhuma, mas é preciso ficar em alerta para uma novidade em específico relacionada ao famoso print.

O novo recurso do aplicativo foi anunciado na última terça-feira (06), pelo WABetaInfo, site amplamente reconhecido por divulgar em primeira mão toda as novidades do mensageiro.

A funcionalidade já está sendo testada por alguns usuários na versão beta do WhatsApp para Android 2.22.22.3, disponível por enquanto exclusivamente para testadores.

Por mais que ainda não tenha uma data prevista para o lançamento, novo recurso deve ser liberado nos próximos meses para os demais mensageiros.

Mas convenhamos, tirar print daquele babado forte encaminhado por mensagem para compartilhar com os amigos mais próximos é um hábito quase que irresistível.

Alerta para quem costuma fazer print de conversas do WhatsApp

A novidade recentemente anunciada é que as famosas capturas de tela em fotos e vídeos de visualização única estão com os dias contados, já que está em fase de testes uma função específica para bloquear os prints em dispositivos Android.

É possível que a ferramenta sofra com algumas alterações até o seu lançamento, no entanto, já se sabe que a expectativa é de que o bloqueio seja imediato, enquanto os conteúdos ainda estiverem abertos.

Todavia, vale ressaltar que a restrição da captura de tela será exclusivamente para as fotos e vídeo encaminhados com visualização única. Portanto, as mensagens normais vão continuar podendo ser printadas.

O que acontecerá diante de uma tentativa de print?

As imagens divulgadas pelo site WABetaInfo dão um pequeno spoiler do que vai acontecer quando alguém tentar fazer uma captura de imagem.

Diante de uma tentativa, existem duas possibilidades, sendo que na primeira o print aparecerá na galeria como uma espécie de “apagão” da tela, ficando tudo preto e sem o desejado conteúdo e na segunda, nem ao menos será possível realizar o registro, pois irá aparecer uma mensagem de que tal função está bloqueada.

É importante ainda destacar que as tentativas de captura de tela de visualização única não serão informadas para os devidos destinatários.

No entanto, também é preciso alertar aqueles que costumam encaminhar estes conteúdos que por mais que o WhatsApp consiga detectar e impedir os prints, o aplicativo não consegue ter um controle por completo da situação, já que ainda é possível, por exemplo, utilizar um outro celular para tirar a foto.

