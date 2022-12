Secretaria de Mobilidade mira implementar mais dois pontos de área azul em Goiânia

A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) informou que mira outras duas regiões de Goiânia para implementação da área azul. São elas: o Jardim Goiás e o Setor Bueno. A expansão é planejada após avaliação considerada positiva pela pasta na Região da 44, que completa um mês na sexta-feira (08).

“São regiões com bastante comércio e grande movimentação de pessoas, então já está nos planos. Em Campinas, no camelódromo, também já começamos a fazer a sinalização para que o sistema seja implementado”, revelou, ao Portal 6, o chefe da área azul da SMM, Nélio Oliveira.

Outro perspectiva é a modernização do sistema de talões da área azul, que deve migrar do papel para o digital, por meio de uma aplicativo. A medida está prevista para ocorrer em 2023.

Região da 44

Para embasamento dos próximos passos, a SMM registrou, entre os dias 08 e 30 de novembro, 785 autuações na área azul na Região da 44. Implementada no mês passado, o sistema de estacionamento rotativo tem valores entre R$ 1,50 e R$ 2,50 e vale pelo período de duas horas.

De acordo com o chefe da área azul da SMM, Nélio Oliveira, o número de multas é considerado baixo, já que na primeira semana a pasta deixou a fiscalização em segundo plano para orientar os motoristas sobre a novidade. Em novembro, 6.110 cartelas referentes a vagas na área azul foram comercializadas.

A intenção da medida, destaca Nélio ao Portal 6, é garantir que consumidores consigam estacionar na região sem causar transtornos no trânsito. “Nesse um mês de sistema, já deu para ver que o espaço foi democratizado. Mesmo com essas autuações referente a área azul, vimos uma redução nas irregularidades de modo geral”, argumenta.

Aos condutores que reclamam da limitação do tempo a duas horas, sobretudo os trabalhadores da região, o representante da SMM argumenta que a decisão leva em conta a necessidade de rotatividade na 44. Por enquanto, segundo ele, não há possibilidade de extensão deste prazo. “Porém, temos ouvindo a população e buscamos estudar o que for positivo”, afirma.

Outro problema tem sido quanto à migração de ambulantes para a Avenida do Contorno, paralela à Rua 44. Com as obras na Praça do Trabalhador e a instalação da área azul, os vendedores têm invadido as ruas e dificultado o tráfego na via.

“Nós trabalhamos em conjunto com a Guarda Municipal e a Secretaria de Planejamento Urbano, que faz a fiscalização, para inibir essa movimentação. Da nossa competência, estamos intensificando a atuação e autuando as irregularidades quanto às regras de trânsito”, enfatizou.